Hatay'da antrepo yangını

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nardüzü Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Antrepo çalışanlarının üzgün bakışları içerisinde izledikleri yangının çevredeki işletmelere sıçramaması için itfaiye yoğun çalışma yapıyor. Dron ile görüntülenen yangında plastik hammadde pamuk ve kereste dolu üç ayrı depoda yangın devam ediyor.

Yangında yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülüyor. Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Ahmet Seher



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