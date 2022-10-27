Hatay'da aranan ‘kasten öldürme' hükümlüsü Kayseri'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yenimahalle'de çalışma yaptı. Yapılan çalışmada; Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kız meselesi yüzünden meydana gelen ‘kasten öldürme' olayı ile ilgili olarak aranan ve toplamda 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı. H.Ç. polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.

Turan Bulut

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