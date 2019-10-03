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Hatay'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı

Hatay'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı
Hatay'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı

Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Belen ilçesi Çerçikaya köyü ile Derekuyu köyü yakınlarında maden ocağının bulunduğu bölgede meydana geldi. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi zırhlı askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 7 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tedavi altına alınan 5 askerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Amanos Dağları'nda yürütülen operasyonları koordine etmek için bölgede bulunan Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.

Ahmet Seher

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