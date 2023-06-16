Hatay'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Kaza, Yayladağı ilçesi Topraktutan hudut karakolu mevkiinde meydana geldi. Sınır hattında devriye atan askeri araç devrildi. Kaza yerine haber verilmesi üzerine sağlık ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan ve hafif yaralı olan 4 personel kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Ambulansta müdahalesi yapılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hakan Sahilli

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