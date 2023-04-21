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Hatay'da bayram buruk geçiyor

Hatay'da bayram buruk geçiyor
Hatay'da bayram buruk geçiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da Ramazan Bayramı'nı buruk geçiren vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Hatay’da bayram buruk geçiyor - Tıkla İzle

Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay, Ramazan Bayramı'na buruk girdi. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği şehirde bayramın ilk günü şehirde kalanlar mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarları başında dua eden vatandaşlar, gözyaşlarına boğuldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da mezarlıkları ziyaret ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

Depremde annesini ve babasını kaybeden Nejat Özkan, artık ellerini öpebileceği bir anne ve babası olmadığını belirterek, “Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Her bayramda birlikteydik, şimdi elini öpeceğimiz annemiz babamız yok. Yani hayatın tadı kalmadı, yaşama sebebimiz bile yok. Tadı tuzu yok yani. Bizim her şeyimiz vardı, onlar gitti her şeyimiz yok oldu” dedi.

Depremde dokuz yakınını kaybettiğini söyleyen Hanifi Temizkan ise, “Dokuz tane cenaze gömdüm buraya. Şimdi ise ziyarete geldim. Zor ama yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey, şükür etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Ahmet Arslan - Aydın Sarıoğlu

 

 

 

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