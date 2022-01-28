Hatay'da bin 127 litre sahte içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Defne İlçe Jandarma Komutanlığı dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Tavla Mahallesinde ikamet eden A.Y. isimli şahsın evinin bodrum katında satış yapmak üzere kaçak sahte alkol üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen evin bodrum katında yapılan aramada, jelikan bidonlar içerisinde, satışa hazır 847 litre şarap ve 40 litre rakı ile fermenteye bırakılmış 240 litre şarap olmak üzere toplam bin 127 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.