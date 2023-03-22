Hatay'da bir esnaf, yıkılan binaların arasında umut dağıtıyor

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler, medeniyetler ve kültürler şehri Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Kent ticaretinin kalbi konumundaki Uzun Çarşı çevresindeki birçok iş yeri de depremde enkaza döndü. Kemalpaşa Caddesi üzerinde ise üç bina ayakta kaldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, esnaf ise sağlam kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor. 52 yaşındaki Ramazan Mollalı'nın yöresel ürünler işletmesinin bulunduğu bina da depremde yıkılmadı. Mollalı, 10 gün önce geldiği iş yerini, insanlara umut olması adına açmaya karar verdi. Temizlik ve gerekli düzenlemeyi yapan Mollalı, bugün iş yerini hizmete açtı. Hatay'da hayatın bitmediğini ve insanlara umut aşılamak istediğini ifade eden Mollalı, başta bölgede çalışanlar olmak üzere misafirlerine kentin misafirperverliğini gösteriyor.

"Perde duvar binanın yıkılmasını önledi"

3 çocuk babası Ramazan Mollalı, Antakya'da yaşadığı 5 katlı binanın perde beton sayesinde yıkılmadığını, yanındaki tüm binaların yerle bir olduğunu söyledi.

Bina yıkılmamasına rağmen içerideki duvarlarda göçme meydana geldiğini anlatan Mollalı, "Dolaplar yıkıldı, kapıları açamadık, eşim kıpırdayamadı. Depremi 90 saniye boyunca evin içinde yaşadık. Sonra dolapları kaldırıp dışarı çıktık. Çıktığımızda yanımızdaki binalar çökmüştü. Bizim binada perde beton vardı, onun sayesinde ayakta kaldığını düşünüyorum. O duvarları görmüştüm ve güvenerek kiraya gelmiştim" diye konuştu.

Tercümanlık yaptı

Ailesini güvenli bir yere çıkardıktan sonra vatandaşları kurtarmaya çalıştığını dile getiren Mollalı, 2 gün boyunca ekiplerle 21 kişiyi enkaz altından çıkardığını kaydetti.

Bunun yanında yabancı ekiplere gönüllü tercümanlık yaptığını ifade eden Mollalı, uzun süre kurtarma ekiplerine yardım ettiğini belirtti.

"Ayaktayız"

Ailesiyle Yayladağı'ndaki evine yerleşen Mollalı, 2 yıl önce Kemalpaşa Caddesi'nde açtığı iş yerinin de depremde büyük zarar gördüğünü ifade ederek, “Depremin 30'uncu gününde yeniden iş yerime geldim. İnsanımıza, 'Biz Hataylıyız, ayaktayız' mesajı vermek için kolları sıvadım. Binalar yıkılsa da, insanlarımız vefat etse de ama biz kalanlar ayaktayız, buradayız diyoruz. Hatay'ı tekrar kuracağız. İş yerimi temizledim, açtım, insanlarımıza bir moral verebilmek için. Dükkanın içine dökülen balların yüksekliği 5 santimetreyi bulmuştu. Tüm raflar dökülmüştü, küçük enkazlar vardı. Bina yıkılmadığı için yeniden başlamak istedik. Buradan yeniden başlayarak kendimize ve insanlarımıza bir moral vermek istedik” dedi.

"Sıcak bir dokunuş"

Dükkanın önünden geçen herkese bir kahve ikramında bulunmanın bile bu ortamda kendilerini çok mutlu ettiğine değinen Mollalı, “Sıcak bir dokunuş yapmak istedik. Etrafımızda yıkıntılar olsa da ayaktayız” dedi.

Ali Gözeten-Aykut Yeniçağ

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