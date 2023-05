Hatay'da cadde ve sokaklar öksüz kaldı

Hatay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra resmen hayalet şehir oldu. Hatay'ın en işlek yerlerinden olan Atatürk Caddesi, Saray Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi şu günlerde bomboş. Hatay'ın işlek sokaklarında artık insanlar değil iş makineleri var.

Depremde evi yıkılan Hanifi Gönültaş, "Buralar çok kalabalık bir caddeydi. Zaten mezarlığımız vardı. Karşı tarafta pazarımız vardı. Camimiz vardı. Caddede kahvaltı salonu vardı. Şu an yerle bir oldu her taraf. Şu an yaşanacak durumda değil. Caddeler bomboş. Kupkuru her taraf, insanlar yok. Kepçe, kamyon, iş makineleri ve polis başka bir şey görmüyoruz. Halk yok, insan yok. İnsanların her biri bir tarafa gitti. Şu anda biz de geldik evimize bakmaya. Evimiz yerle bir olmuş. Binlerce insan mezarlığa gidip gelirdi. Şu an mezara bile gelen yok. Anlatmakla kelimeler yetmez yaşamak lazım" dedi.

Ahmet Arslan

