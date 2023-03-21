Hatay'da çadırkentteki depremzedelere kebap ikramı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler kültürler ve gastronomi kenti Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Binlerce kişi kenti terkederken, binlercesi ise kurulan çadır ve konteyner kentlere yerleşti. 3 öğün yemeğin verildiği yerleşim yerlerinde, hayırsever işletmeler tarafından kebap ikramı yapılıyor. Adanalı kebapçı Hasan Usta ve ekibi tarafından hazırlanan yaklaşık 2 bin kebap çok sayıda kişiye ikram edildi.

Kebapları pişiren Dünya Gastronomi Birliği Başkanı ve Adana Şefler Kulübü Başkanı Cemal Davşan, çadırkentteki afetzedelere değişik bir menü olması amacıyla ikram yaptıklarını kaydetti.

Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da tüm şeflerin sahada olduğunu belirten Davşan, “Gönüllü olarak buradayız, vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Her hafta 5 bin kişilik ikram yapıyoruz. Farklı bir menü olsun istedik, Hasan Usta'dan Allah razı olsun bize bu imkanı sağladıkları için” dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan İyilik Kuşağı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kul ise depremin ilk gününden beri Hatay'da olduklarını ve ikramlarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Son 15 gündür Narlıca Çadırkenti'nde hizmet verdiklerini ifade eden Kul, “Hayırseverlerimizi davet ederek, depremzede kardeşlerimize değişik menü çıkartmaya gayret ediyoruz” dedi.

İsa Akar - Fadıl Kösedağ

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