Hatay'da change otomobil operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şaşe numaralarıyla oynama yapıldığı ağır hasarlı ve pert kayıtlı, trafikten çekme belgeli araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek satışlarının yapıldığı ve trafiğe çıkarıldığı tespit edilen 2 otomobile el konuldu.

Olayın şüphelisi olarak C.S. adlı şahıs gözaltına alınırken, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin lira paraya da el konuldu. Araçlar yediemin otoparkına çekilerek muhafaza altına alınırken, araç sahipleri ve change işlemi yapan şahıslara yönelik adli işlem yapıldı.

Necati İvgin