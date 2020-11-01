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Hatay'da darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu

Hatay'da darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu
Hatay'da darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu

Hatay'da yol kenarında damadın geline şiddette bulunmasının ardından, gelinin damattan şikayetçi olduğu açıklandı. Tartışmanın ise damadın yolda hızlı gitmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Hatay'da darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu - Tıkla İzle

Olay, Belen ilçesinde meydana geldi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, damadın aracı hızlı kullanması nedeniyle başlayan tartışma, damadın geline şiddet uygulamasıyla devam etti. Ekiplerin olay yerine intikal ettiğini ve gelinin şikayetçi olduğunu duyuran valilik, "Belen İlçemizde yolda seyir halinde ilerlerken gelin ve damadın araçtan inerek yol üzerinde tartışmaları üzerine, olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden yaptıkları gelin ve damat kavgası şeklinde gelen ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alınmış, daha sonra gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" açıklamasında bulundu.

Mehmet Bayrak
 

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