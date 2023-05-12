Hatay'da, Defne ve Antakya Devlet Hastanesi'nde sona gelindi

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan hastane Defnet Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar 49. günde tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı hastanede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tabelası asılan hastanenin içine tüm gerekli sağlık cihazları ve mobilyalar da yerleştirildi. Açılmasına 11 gün kala hastanenin içindeki son durum yakından görüntülendi. Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane yer alacak.

"Antakya Devlet Hastanesi de yükseliyor"

Öte yandan, 22 bin metrekare oturum alanı üzerinde yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana sahip 400 yatak kapasiteli Antakya Hastanesinde çelik konstrüksiyonların ikinci katı yükseliyor. 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane, onkoloji merkezi, kalp ve damar hastalıkları merkezi gibi ileri tedavi hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak niteliğinde hastanenin kısa sürede açılması planlanıyor.

İsa Akar - Ahmet Arslan - Hakan Sahilli

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