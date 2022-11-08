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Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Payas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren demir çelik üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın şiddeti ile fabrikadan kopan demirler yol kenarında park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu.

Necati İvgin - Ferit Savaş

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