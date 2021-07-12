Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Balıkçı barınağı yakınlarında serinlemek için denize giren Kadir Göktaş (18) ve Memik Bozkurt (18), bir süre sonra dalgalar arasında akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine kayıp iki arkadaşı bulmak için arama kurtarma çalışmasında Memik Bozkurt'un cesedine ulaşılmıştı.

Kayıp olan Kadir Göktaş'ın bulunması için Sahil Güvenlik (DEGAK) Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timlerince arama çalışması sürdürülen çalışmalarda kayıp gencin cesedi, kıyıdaki kayalıklar arasında bulundu.

Yakınlarının feryatları arasında kıyıya çıkartılan Kadir Göktaş'ın cesedi otopsi için Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Necati İvgin



İLGİLİ HABER Denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İLGİLİ HABER İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu

İLGİLİ HABER Denizde can pazarı, dede ve 2 torunu ölümden döndü

İLGİLİ HABER Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti

İLGİLİ HABER 18 yaşındaki genç futbolcu denizde boğularak can verdi