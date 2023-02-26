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Hatay'da deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı

Hatay'da deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı
Hatay'da deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde, Hatay’da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Asfaltın açılıp kapandığı anların yer aldığı görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü.

Hatay’da deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremde Hatay'da çekildiği ileri sürülen bir görüntü sosyal medyanın gündemine düştü. Görüntüde, deprem anında bir asfaltın açılıp kapandığı yer aldı. Görüntü, sosyal medyada yayılırken, izleyenleri de hayrete düşürdü.

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