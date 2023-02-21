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Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola uçtu

Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola uçtu
Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola uçtu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem sonrası Hatay'da asri mezarlıkta bulunan çoğu mezar hasar görürken bazı mezarlarda yola uçtu.

Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola uçtu - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremin ardından Hatay'da yüzlerce bina yıkılırken binlerce binada ise hasar oluştu. Depremin yıkıcı etkisi sadece binalara olmazken Antakya Asri Mezarlığında bazı mezarlarda hasar oluşurken bazılarının da yola uçtuğu görüldü. Yakınlarının mezarına ziyarete gelen bazı vatandaşlar depremden sonra yola gelen kabri görünce gözlerine inanamıyor. Açılan mezarlar ise iş makinalarının yardımıyla kapatılıyor.

Ahmet Berke Erdal

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