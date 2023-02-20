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Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi

Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi
Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi

Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki deprem, merkez üssünün yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Mersin'de de şiddetli şekilde hissedildi. Depremin panik oluşturduğu Hatay'da onlarca ambulans hareket etti. Dörtyol ilçesinde deprem nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar, ambulanslarla Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Panik yaşatan deprem nedeniyle sahada ekiplerin araştırmasının sürdüğü bildirildi.

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