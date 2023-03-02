Hatay'da depremde yıkılan binanın fen işleri sorumlusu kaçtığı Tacikistan'dan Türkiye'ye getirildi

Alınan bilgiye göre, savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Belen ilçesinde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç‘ın, dün akşam saatlerinde Tacikistan'a gittiği saptandı. Dalkılıç'ın 1 Mart'ta saat 18.25'te hareket eden uçakla, hakkında yakalama kararı çıkarılmadan Tacikistan'a yolculuk ettiği belirlendi. Yolculuk sırasında çıkarılan yakalama kararına çıkarılmasının ardından Tacikistan'ın yetkili makamlarıyla irtibata geçen İstanbul polisi, şüphelinin uçağının inişi gerçekleşmeden “INAD” ettirilerek geri döndürülmesini sağladı. Yurda getirilen şüpheli, bu sabah saat 06.30'da İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Havalimanında gözaltına alınan Dalkılıç, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Taksitle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan adli makamlara sevk edildi. Sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Sadık Kahraman

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