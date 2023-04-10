Hatay'da depreme yakalanan aile, 2 ay geçmesine rağmen o geceyi unutamıyor

Kahramanmaraş merkez üslü, 11 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören iller arasında bulunan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşadıkları apartmanda depreme yakalanan Maraşlı ailesi, 2 ay sonra yaşadıklarını anlattı. Evde kalarak oluşturdukları yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalmaya çalıştıklarını belirten Maraşlı ailesi, depremde kendileri kurtulurken çok sayıda akraba ve yakınlarının hayatını kaybetti. Depremin ardından geldikleri Kastamonu'da iş adamı Tacettin Tan tarafından yerleştirildikleri dairede yaşayan Maraşlı ailesi, Hatay'a dönecekleri günü bekliyor.

“Hem hayatımız hem psikolojimiz bozuldu”

Emekli olduktan sonra 38 yıl boyunca yaşadığı İstanbul'dan Hatay'a taşındığını ifade eden Murat Maraşlı, o gece yaşadıklarını anlatarak, “Emekli olunca Hatay'dan bir daire aldım. Daha sonra aldığımız evde deprem başımıza geldi. Depremde de şükür Rabbime bizlere bir şey olmadı ama akrabalarımız, dostlarımız, kuzenlerimiz öldü. Her şey darmadağın oldu. Hem hayatımız hem psikolojimiz bozuldu. Hatay bitti diyebiliriz” dedi.

“Evde kaldığınız zaman kurtulma şansınız biraz daha artıyor”

Uğultu bir sallantı ile uyandıklarını söyleyen Murat Maraşlı, “Bina beşik gibi sallanıyordu. Bunun süresinin 90 saniye sürdüğünü öğrendik. Depremde bizler evden çıkmadık. Sarsıntı bittikten sonra üzerimizi giyinip evden ayrıldık. En acil şekilde hemen evi terk ettik. Yağmur yağıyordu. Deprem durmadan çıkmak mümkün değildi. Belki de tam evden çıkarken bina yıkılacak bu sefer enkazın altında öleceksiniz. Evde kaldığınız zaman kurtulma şansınız biraz daha artıyor. Merdivenlerdeyken binanın bir anda yıkılmasıyla enkaz altında kalabilirdik. Bu yüzden biz, deprem durana kadar evden ayrılmadık. Yerimizden çıkmadık. Deprem durduktan sonra çıktık. Ailemizle birlikte aracımıza binip köyümüz vardı, köye kadar gittik” diye konuştu.

'Komşumun çocuklarını kurtardım'

Depremin ardından dışarı çıktıkları binaya tekrar girerek dördüncü katta oturan komşularını da kurtardıklarını anlatan Murat Maraşlı, “Biz, dışarı çıkınca dördüncü katta yöneticinin çocukları vardı. Çocuklar eşime seslendi, eşim de bana seslendi. Ben de tekrar binaya girerek dördüncü kata çıktım. Onları evden alıp tekrar binadan çıktık. Ben, binaya bir defa daha girip çıkış yaptım o sallantıdan sonra. Çocuklar beni bazen arıyor, az önce yeniden konuştuk. Sohbet ederken 'hakkını helal et, belki de bizim için ölebilirdin' diyorlar. O da Allah'ın taktir ilahisi. Belki çocuklar çıkardı ben ölebilirdim” şeklinde konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu - Bedirhan Göksu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.