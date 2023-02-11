Hatay'da depremin 131. saatinde 7 yaşındaki Ilgın enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraşlı merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin 5. gününde Hatay'dan umutlu haberler gelmeye devam ediyor. Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığına bağlı Arama-Kurtarma Ekipleri, Brisa, İHH, İzmit Kordsa ve Zonguldak TTK arama kurtarma ekipleri ile beraber yaptıkları çalışmada 5 katlı binanın altında kalan 7 yaşındaki Ilgın isimli kız çocuğunu depremin 131. saatinde enkaz altından kurtardı. İlk müdahalesi yapılan küçük kız, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İzzet Aydın

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