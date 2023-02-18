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Hatay'da depremin 296. saatinde inanılmaz kurtuluş

Hatay'da depremin 296. saatinde inanılmaz kurtuluş
Hatay'da depremin 296. saatinde inanılmaz kurtuluş

Hatay'da depremin 296. saatinde biri çocuk 3 kişi enkazdan canlı olarak çıkartıldı.

Hatay'da depremin 296. saatinde inanılmaz kurtuluş - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi Kanatlı apartmanında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, termal kamera ve hassas dinleme cihazlarıyla yaptıkları incelemede ses tespit etti. Aralarında Kırgız arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda ekip, enkazda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler depremin 296. saatinde 1 çocuk, 1 kadın ve 1 erkeği enkazdan canlı olarak çıkarttı. Kurtarılanlar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Emre Sertdemir - Onur Hamzaoğlu

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