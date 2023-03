Hatay'da depremzedeler konteyner kentlere yerleşmeye başladı

Hatay Büyükdalyan'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından daha önce kurulumu yapılan konteyner kente depremzedeler yerleştirilmeye başlandı. Etap etap 918 konteynere yaklaşık 4 bine yakın depremzede taşınacak. Konteyner kentte okul öncesi eğitimin yanı sıra depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cami ve marketin de yer aldığı konteyner kentte depremzede vatandaşların yemek ihtiyacı da 3 öğün karşılanıyor. Mahalle ortamının oluştuğu kentte, kadınların konteynerlerin önünde oturup sohbet ettikleri misafirlerine kahve ikram ettikleri görüldü.

"Sıcak suyu bile var"

Kuzeytepe Mahallesi'nde 3 katlı evinin yıkılmasıyla eşini ve çocuklarını kaybeden Mehmet Öztürk, "Büyük bir felaket yaşadık. Gece çalıştığım için ben ayaktaydım ama ailemi kaybettim. Eşim, kızım ve oğlumu kaybettim. Torunlarımı kurtardım. Kısa süre önce konteynere yerleştik, alışmaya çalışıyoruz. Şu an iyiyiz. Konteynerde mutfağı, odası, tuvaleti banyosu sıcak suyu var. O nedenle rahatız. Genel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Yiyecek giyecek her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Bu süreci böyle atlatacağız" dedi.

"İnsana bir konteyner de yetiyormuş"

Narlıca Mahallesi'nde depreme yakalandıklarını anlatan Şekip Yiğit ise, "Panikle heyecanla çocuğumu tuttum hemen eşimle dışarı çıktık. Hayal gibi geliyor ama çok etkilendik. 10 gün çadırda yaşadık. Şu an çadır sıkıntısı da yok. Şansımıza konteyner de çıktı. Konteyner güzel hiçbir eksiğimiz yok. Beyaz eşyası dahil her şey içinde var. Çocuklarımız için etkinlik alanı var. Güvenli bir yer, aile ortamı güzel oldu. İnsana bir konteyner de yetiyormuş. Devletimizi Allah'ımız başımızdan eksik etmesin" dedi.

"Huzurluyuz, mutluyuz"

Ev ortamına kavuşan Fadime Yiğit de depremden çok korktuklarını ve günlerdir uyuyamadıklarını söyledi.

Her dakika deprem olacakmış gibi bir hissin içinde olduklarını anlatan Yiğit, "Çok şükür çadırın ardından konteynere geçtik. Şu an çok mutluyuz, huzurluyuz. Üç öğün yemeğimiz çıkıyor. Kadınlar Günümüz dahi kutlandı. Konteynerde beyaz eşyamız, halımız var. Mutfak dolabımız, sıcak suyumuz, buzdolabımıza kadar her şeyi düşünmüşler. Bizi düşünen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İsa Akar - Yunus Emre Ayaz - Fadıl Kösedağ

