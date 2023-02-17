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Hatay'da 'dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' yerle bir oldu

Hatay'da 'dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' yerle bir oldu
Hatay'da 'dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay'da, "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi yerle bir oldu.

Hatay'da 'dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' yerle bir oldu - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da büyük bir yıkıma sebep oldu. "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen ve merkez Antakya ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesi, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte yerle bir olurken, yıkılmayan binalarda ise hasar oluştu. "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" havadan görüntülenirken, depremin büyüklüğünü de gözler önünü serdi.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan

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