Hatay'da 'dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da büyük bir yıkıma sebep oldu. "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen ve merkez Antakya ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesi, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte yerle bir olurken, yıkılmayan binalarda ise hasar oluştu. "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" havadan görüntülenirken, depremin büyüklüğünü de gözler önünü serdi.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan

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