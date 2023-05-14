Hatay'da en acı Anneler Günü

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde büyük bir yıkım yaşandı. 41 yaşındaki Mehmet Hamaşoğlu'nun 2 katlı bir apartmanın giriş katında tek başına yaşayan 73 yaşındaki annesi Lamiya Hamaşoğlu'nun yaşadığı apartman da yıkıldı. Annesinin cenazesine 5 gün sonra ulaşan Mehmet Hamaşoğlu büyük üzüntü yaşadı. Narlıca Mezarlığı'na annesini defneden Hamaşoğlu, Anneler Günü'nde mezarını ziyaret etti. Mezarda bakım yapan Hamaşoğlu, üzerine ise annesinin en çok sevdiği çiçeklerden olan gül dikti.

"Annesinin en sevdiği çiçekleri dikti"

Mehmet Hamaşoğlu, kendi ailesinin depremden zor kurtulduğunu ama annesinin yaşadığı binanın yıkıldığını söyledi. Annesinin cenazesine 5 gün sonra ulaşabildiklerini dile getiren Hamaşoğlu, “Hüzünlüyüz. Anneler Günü bizim için buruk geçiyor. Ailem yanımdalar ama annem vefat etti. Tüm annelere, Hataylılara Allah rahmet eylesin. Annem çiçekleri çok severdi, bahçesi hep çiçek doluydu. Ben de annemin en çok sevdiği gülü getirdim mutlu olsun diye. Allah rahmet eylesin, duygularımı içime atıyorum” dedi.

"Oğlum bana çiçek almıştı"

13 yıldır Hatay'da yaşayan Suriye uyruklu Emeni Sadettin'in yaşadığı Emek Mahallesi'ndeki 4 katlı apartman da depremde ağır hasar aldı. Sadettin'in 2 çocuğundan 15 yaşındaki Melik Sadettin, enkazda kalarak hayatını kaybetti. Anne Emeni Sadettin, Anneler Günü nedeniyle oğlunun Narlıca Mezarlığı'ndaki mezarına geldi. Dualar eden Sadettin, mezara ise oğlunun geçtiğimiz Anneler Günü'nde hediye olarak aldığı çiçeklerden dikti. Oğlunun mezar taşını okşayıp öpen anne Emeni, duygusal anlar yaşadı.

Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyarete gelen Emeni Sadettin, "Depremde binamız ağır hasar aldı. Bina yan yatınca oğlum düştü ve enkaz arasında kaldı. Biz ise çatıya çıkarak kurtulduk. Benim için hüzünlü bir Anneler Günü. Geçen yıl bu özel günde oğlum bana çiçek almıştı, bu kez ben onun mezarına bana son aldığı çiçekleri getirdim. Çok üzüntülüyüm" dedi.

Öte yandan seçim dolayısıyla Hatay'a gelen çok sayıda kişi yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Dualar eden aile fertlerinin ağladıkları görüldü.

İsa Akar - Ahmet Arslan

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