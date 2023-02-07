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Hatay'da enkaz altındaki kadın 36 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Hatay'da enkaz altındaki kadın 36 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
Hatay'da enkaz altındaki kadın 36 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan bir kadın, MAKUD timleri tarafından 36 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Kadının enkazından çıkartıldığı anlar kameralara yansıdı.

Hatay’da enkaz altındaki kadın 36 saat sonra sağ olarak kurtarıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çok sayıda bina yerle bir oldu. Binaların enkazında saatlerdir kurtarılmayı bekleyen kadını kurtarmak için İstanbul'dan gelen Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (MAKUD) timleri çalışmalara başladı. Mahallede yerle bir olan binanın enkazında kalan Nermin ismindeki kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden sağ olarak çıkartıldı. Sedyeye konulan kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kurtarma anları ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur

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