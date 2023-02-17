Hatay'da enkazda yakınlarını bulamayınca mesaj bıraktı: ‘Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın'

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Binanın enkazında kalan bir işletme sahibi enkazda yakınlarını bulamayınca dükkanının önüne ‘Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın' diyerek numarasının olduğu bir tabela bıraktı.

Emre Sertdemir - Süleyman Cenk İdaye



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