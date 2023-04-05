Hatay'da enkazdan çıkarılan binlerce araç mezarlığı andırıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, binlerce araçta ya enkaz altında kaldı, yada çatılardan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. Antakya ve Samandağ'da enkaz arasından çıkarılan araçlar, çekici yardımıyla belirlenen 3 noktaya toplanıyor. Plaka ve şase numarası kayıt altına alınan araçlar düzenli bir şekilde toplama alanına bırakılıyor. Derince Mahallesi'nde, ezilen, ağır hasar alan, tekerleri çıkan, camları kırılan, motorları ortada duran binlerce aracın görüntüsü adete bir hurdalık yada mezarlığı andırdı. Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntılar bulunan araçların bazılarının üzerini, sahiplerinin naylon branda ile kapattığı görüldü. Bazı vatandaşların ise araçlarını bulabilmek için alanda araştırma yaptığı gözlemlendi. En büyük toplama alanındaki Derince'ye enkazlarından çıkarılan araçların getirilmeye devam ettiği görüldü.

"Mezarlık galerisi"

Aracını arayan öğretmen Sebahattin Köseoğlu, "Depremde evimiz, arabamız gitti. Akrabalarımızı kaybettik, toparlanmaya çalışıyoruz. Şimdi burada arabamı arıyorum. Bütün hayatımız 40 yıllık biriktirdiğimiz değerler kayboldu. İnşallah bir gün toparlarız. 2015 model bir aracım vardı. Ev, araba her taraf yıkıldı. On yıla ancak toparlanmayı umut ediyoruz. Burası mezarlık galerisi gibi. Gelen insanlarda muhtemelen daha farklı bir şey düşünmeyecek" dedi.

İsa Akar - Fadıl Kösedağ

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