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Hatay'da enkazlardan geriye hatıralar kaldı

Hatay'da enkazlardan geriye hatıralar kaldı
Hatay'da enkazlardan geriye hatıralar kaldı

Hatay’da şiddetli depremlerde birçok bina yerle bir olurken, ayakta kalanlar da büyük hasar aldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanlarından geriye ise vatandaşlara ait hatıralar kaldı.

Hatay’da enkazlardan geriye hatıralar kaldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında Hatay da yer aldı. Depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, on binlerce kişi yaralanıp evsiz kaldı. Yıkılan evlerden ise geriye vatandaşlara ait hatıralar kaldı. Birçok fotoğraf albümü ve hatıra eşyaları bulan ekipler, eşyaları kaybolmasın diye duvarların üzerine koydu.

Murat Delice - Hakan Polat

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