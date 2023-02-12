Hatay'da enkazlardan geriye hatıralar kaldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında Hatay da yer aldı. Depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, on binlerce kişi yaralanıp evsiz kaldı. Yıkılan evlerden ise geriye vatandaşlara ait hatıralar kaldı. Birçok fotoğraf albümü ve hatıra eşyaları bulan ekipler, eşyaları kaybolmasın diye duvarların üzerine koydu.

Murat Delice - Hakan Polat

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