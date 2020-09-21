Hatay'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri kategoride arandığı tespit edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım-5 Operasyonu kapsamında 22 Ağustos tarihinde Hatay-Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonrasında, etkisiz hale getirilen 3 teröristin terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. Gri kategorideki teröristlerin terör örgütünde sözde İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu "Hüseyin" kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu "Ciğer-Amed" kod adlı Serhat Aykul ile sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten "Ali Norşin" kod adlı Şefik Körman olduğu belirlendi.