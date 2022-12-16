Hatay'da ev yangını: 1 ölü

Olay, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi 581 sokakta 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Topal'ın (44) yalnız kaldığı dairede gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangında daireye giren itfaiye ekipleri, Hasan Topal'ın yanmış cesedi ile karşılaştı.

Ahmet Seher - Ferit Savaş

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