Hatay'da fırtına çadırları yıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, dün geceden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu. Ekipler çadır kentlerin su altında kalmaması için büyük çaba sarf ederken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Antakya ve Defne ilçelerindeki bazı çadır kentlerdeki çadırlara rüzgar zarar verdi. Birçok çadır tamamen yıkılırken, vatandaşlar güvenli noktaya taşındı. Çadırların etrafında kum, kum torbası ve iple alınan tedbirlere rağmen şiddetli rüzgarda onlarca çadır yıkılırken, Mehmetçik ve görevliler diğer çadırların yıkılmaması için önlemler aldı. Görevliler vatandaşların eşyalarının ıslanmaması için palet dağıtımı da gerçekleştirdi. Fırtınanın gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İsa Akar - Fadıl Kösedağ



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