Hatay'da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'ndeki adalar gölünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaş olan 4 genç sandal ile gölde açıldı.

Bir süre sonra sandal alabora olunca gençler suya düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine olayı bildirdi.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar suya atlayarak gençleri kurtardı. Sandal'da bulunan 3 genç sudan çıkartılıp tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

20 yaşındaki Birol Bilgin ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bilgin'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İsmet Biçen

