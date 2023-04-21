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Hatay'da gözyaşlarıyla dolu bayram

Hatay'da gözyaşlarıyla dolu bayram
Hatay'da gözyaşlarıyla dolu bayram

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından en büyük yıkıma uğrayan illerin başında gelen Hatay’da ilk bayram mezarlıklarda gözyaşı vardı.

Hatay, Ramazan Bayramı'na buruk girdi. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği şehirde bayramın ilk günü şehirde kalanlar mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarlarının başında dua okuyanlar gözyaşlarına boğuldu.
AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da mezarlık ziyaretinde bulunarak dua etti.

Depremde annesini ve babasını kaybeden Nejat Özkan, artık ellerini öpebileceği bir anne ve babası olmadığını belirterek, “Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Her bayramda birlikteydik, şimdi elini öpeceğimiz annemiz babamız yok. Yani hayatın tadı kalmadı, yaşama sebebimiz bile yok. Tadı tuzu yok yani. Bizim her şeyimiz vardı, onlar gitti her şeyimiz yok oldu” dedi.

Dokuz yakınını kaybettiğini söyleyen Hanifi Temizkan ise, “Dokuz tane cenaze gömdüm buraya. Şimdi ise ziyarete geldim. Zor ama yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey, şükür etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Ahmet Arslan - Aydın Sarıoğlu

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