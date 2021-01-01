Hatay'da havai fişek ormanda yangına neden oldu

Olay, Belen ilçesi Sarımazı otoban girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yılın ilk dakikalarında atılan havai fişeklerden biri ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi Belen Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı. Hatay Büyükşehir ve Orman İşletme İtfaiye ekiplerinin de gelmesi ile yangın kontrol altına alındı. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve bir görgü tanığı yangına havai fişeğin sebep olduğunu söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Seher