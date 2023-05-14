Hatay'da hüzünlü seçim

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Hatay'da da başladı. Hatay'da 3 bin 152 sandıkta, 1 milyon 62 bin 41 seçmen sandık başına gitti. Erken saatlerde sandıkların başına gelen görevliler yeminlerini ettikten sonra hazırlıklarını yapıp seçmenleri beklemeye başladı. Saatler 08.00'ı gösterdiğinde Hataylılar oy vermeye başladı. Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen Defne ilçesindeki Mustafa Kemal Akbay İlkokulu bahçesinde polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Okulun ağır hasarlı olması nedeniyle bahçeye ve alt yola toplamda 21 konteynerde oy verme işlemi gerçekleştiriliyor. Yakınları ve mahalleden komşularıyla okul bahçesinde karşılaşan aileler duygusal anlar yaşadı. Birbirlerine sarılan vatandaşların gözlerinin dolduğu zaman zaman ağladıkları görüldü.

"İyi olan kazansın"

İyi olanın kazanmasını dileyen Fidan Turan, ”Hayırlısı olsun. İnşallah ayağa kalkacağız. Hatay hiçbir zaman yıkılmayacak. Yine ayaktayız, ayakta olacağız.Hakkımızda en hayırlısı Seçime katılım yoğun,halkımız duyarlılık gösteriyor” dedi.

"Duygu seli içindeyiz"

Cemile Gülbahar, Antakya'ya hem oy kullanma hem de yakınlarını görmek için geldiğini anlatarak, "Depremden bu yana herkes bir yere savruldu. Bugün gerçekten duygu seli içindeyiz. Elektrik Mahallesi sakinleriydik, artık dağıldık herkes bir yerde” diye konuştu.

İsa Akar - Ahmet Arslan



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