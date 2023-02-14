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Hatay'da iki kuzen, 2 saat arayla enkaz altından sağ olarak çıkartıldı

Hatay'da iki kuzen, 2 saat arayla enkaz altından sağ olarak çıkartıldı
Hatay'da iki kuzen, 2 saat arayla enkaz altından sağ olarak çıkartıldı

Hatay’da iki kuzen, 2 saat arayla kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.

Hatay'da iki kuzen, 2 saat arayla enkaz altından sağ olarak çıkartıldı - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin 9'uncu gününde Hatay'da 202. saatte kurtarılan Dima Dabul'un ardından, sevindirici bir haber daha geldi. Kurtarma ekipleri, depremden 204 saat sonra ise Burçak Apartmanı'nda enkaz altından Suriye uyruklu Mine Dabul'u (45) çıkarttı. Depremzede kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. İki kuzenin 2 saat ara ile kurtarılması ekipleri sevinirdi.

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