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Hatay'da ikiz kardeşler su ile çalışan kepçe yaptı

Hatay'da ikiz kardeşler su ile çalışan kepçe yaptı
Hatay'da ikiz kardeşler su ile çalışan kepçe yaptı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Erkan ve Serkan Gürbudak kardeşler, yaklaşık 4 yıl süren çalışma sonucu kendi imkanları ile suyla çalışan oyuncak kepçe yaptı. Bunu gerçek kepçelerle gerçekleştirmek isteyen Gürbudak kardeşler, yetkililerden destek bekliyor.

Hatay’da ikiz kardeşler su ile çalışan kepçe yaptı - Tıkla İzle

Yayladağı ilçesinde, kendi çabalarıyla 4 yıl önce başladıkları su ile çalışan oyuncak kepçe projesini tamamlayan ikiz kardeşler, bu projelerini destek verildiği takdirde gerçek kepçelere uygulayarak yakıt maliyetini sıfırlamayı hedefliyor.

Ahşaptan oyarak yaptıkları prototip kepçeleri yapmalarındaki amacının hiçbir yakıt kullanmadan makinelerinin suyla çalışmasını sağlamak olduğunu belirten Serkan Gürbudak, "4 yıldır bu proje ile uğraşıyoruz. İlk olarak makinenin bir çerçevesini oluşturduk daha sonra her detayıyla tek tek ilgilendik. Malzemeleri birleştirmek suretiyle de kepçemizi meydana getirdik" ifadelerini kullandı.

Gürbudak, "Bu projeyi yapmak için çabalarken maddi problem yaşadık ancak başardık. İleride yeni yapacağımız ürünlerde daha iddialı olacağımıza inanıyoruz. Çocukluk hayalimiz makine mühendisi olmak. Biz de o hayalin gerçekleşmesi adına bir adım attık bu çalışma ile. Yaptığımız kepçe günümüze uyarlandığı zaman iş makinelerinde yakıt sıfıra inecek ve bu ciddi bir külfeti ortadan kaldıracaktır" dedi.
Gürbudak, kepçenin deposundaki suyun akülerin desteği ile basınç oluşturarak motoru ve dolayısı ile kepceyi çalıştırdığını anlattı.

Erkan Gürbudak da "Yaptığımız bu proje, beklentilerimizi en iyi şekilde karşıladı. Yapım aşamasında kullandığımız malzemelerle gerçekten hiçbir farkı olmaksızın makineye istediğimiz hareketi yaptırabiliyoruz. Bu projede attığımız her adım büyük ve bir birikiminden geçiyor. Projeye başlamadan önce kendimize olan güvenimiz sonsuzdu. Destekleriniz olduğu sürece devamı gelecektir" dedi.  

Adem Karagöz - Onur Akbulut

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