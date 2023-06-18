Hatay'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı

Kaza, sabaha doğru Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi ile Necatibey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nasıba H. idaresindeki 31 AGZ 800 plakalı otomobil ile Murat İ. yönetimindeki 31 AGJ 267 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı. Çarpışma sonrasında sürüklenen midibüs, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan yabancı uyruklu Mohammad Zain kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, birçoğu tarım işçisi olan 25 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.



Ferit Savaş



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