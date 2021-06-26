İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya'da farklı adresleri düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada, Serinyol Mahallesinde bulunan 6 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 120 bin 800 adet makaron, 45 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 2 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, 49 paket gümrük kaçağı sigara, 55 adet gümrük kaçağı puro, 34 adet cinsel içerikli içecek, 10 adet cinsel içerikli çikolata, 26 adet gümrük kaçağı el feneri, 12 kg kıyılmış tütün, 6 kg açık nargile tütünü, 15 paket bandrolsüz gümrük kaçağı tütün, 11 paket gümrük kaçağı çay, 5 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi. Şüpheliler B.G., H.D., K.U., E.O., N.D. gözaltına alındı.

Gökhan Aklan
 

İLGİLİ HABER
Ankarada uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı Ankara’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
İLGİLİ HABER
Van polisi düzenlediği 2 ayrı operasyonda 205 kilo 240 gram eroin ele geçirdi Van polisi düzenlediği 2 ayrı operasyonda 205 kilo 240 gram eroin ele geçirdi
İLGİLİ HABER
Adanada suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı Adana'da suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı
İLGİLİ HABER
Bataklık operasyonunda toplam 73 şüpheli hakkında dava açıldı 'Bataklık' operasyonunda toplam 73 şüpheli hakkında dava açıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.