Hatay'da kamyon araçların arasında daldı, ölü ve yaralılar var

Kaza, Hatay-Adana istikametinde Belen ilçe merkezinde E 91 karayolu üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametine seyir halinde olan soğan yüklü bir kamyon, freninin patlaması sonucu trafik ışıklarında bekleyen araçlara daldı. Çok sayıda aracın çarptığı kamyon yaklaşık 300 metre ilerde önüne aldığı bir araç sayesinde durdu.

Kaza bölgesinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Ahmet Seher - Ferit Savaş-İsmet Biçen

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