Hatay'da katliam : Bir ayda 17 kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü

Dr. Ufuk Bayraktar, Samandağ'da birilerinin sistematik olarak sokak hayvanlarını zehirlediğini ifade ederek, "Sadece son bir ay içinde yaklaşık 17 kedi ve köpeğin zehirlenerek öldüğünü biliyoruz. Bu kişiler tespit edilmediği için sokak hayvanları zehirleniyor. Kullanılan zehir sadece hayvanlar için değil, çevre ve insan sağlığı içinde tehlike saçmaktadır" dedi.

Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi Çevre Aktivisti Sinem Kayıkçı'da, ilçenin bir aydır sokak hayvanlarının zehirlenmesi vakalarıyla anıldığını söyleyerek, "Hayvanların yaşam hakkı insanların inisiyatifine bırakılamaz. Ancak yöneticiler kendi yetki sahalarındaki bölgelerde bu durumu iyileştirmek ve konuşamayan bu canların haklarını savunmakla sorumludurlar. Dışarıdan bakınca bir zehirlenme vakası olarak görülen bu olay, medeni sanılan bir toplumun barbarca davranmasından başka bir şey değildir. Gerekli şikayetler bireysel olarak yapıldı. Toplumsal olarak tepkimizi ifade ediyoruz. Muhtarlarımızdan ve belediye başkanlarımızdan konuyla ilgili emniyet birimleriyle işbirliği yaparak suçluların bulunmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Alican Gümüş

