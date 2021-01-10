Hatay'da kazanan çıkmadı

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

6. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın uzun topunda, Abubakar ceza sahası dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

7. dakikada Akintola'nın sağdan yerden ortasında topu alan Boupendza ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

15. dakikada Atiba'nın topuk pasında topla birlikte ceza sahasına giren Larin'in plase vuruşu az farkla auta gitti.

20. dakikada Selim'in pasında altı pas önünde topla buluşan Akintola topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı.

24. dakikada Mesut'un soldan ortasına topu önüne iyi alıp, rakibini geçen Boupendza meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu. 2-1

41. dakikada sağdan Ghezzal'ın kullanıldığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Larin kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-2

45' İlk yarı sona erdi

89. dakikada Boupendza'nın pasında Kamara topla buluştu, şutunu çekmekte gecikince savunma pozisyonunu bozdu.

90. dakikada Aboubakar ceza sahasından sert vurdu ancak top kaleci Akın'da kaldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Pablo Santos, Jean Billong, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Selim Ilgaz (Kessely Kamara dk. 80), Adama Traore (Sackey dk. 74), David Akintole Boupendza (Mirkan Aydın dk. 90 ?)

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Katranis, Soner Örnek, Mert Altınöz, Abdurrahman Canlı, Joseph Akomadı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef De Souza, Atiba, Necip (Oğuzhan Özyakup dk. 64), Ghezzal (Kevin N'Koudou dk. 68), Cyle Larin, Aboubakar

Yedekler: Utku Yuvakuran, Montero, Güven Yalçın, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Boupendza (dk. 7 ve 23) (Hatayspor), Aboubakar (dk. 6), Larin (dk. 41) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Aabid, Boupendza, Billong, Pablo Santos (Hatayspor), Welinton (Beşiktaş)