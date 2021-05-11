Hatay'da kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyona daldı

Edinilen bilgiye göre, kaza Erzin ilçesi D-817 karayolu üzerinde meydana geldi. İlhan Ç'nin (52) kullandığı 42 FEL 28 plakalı tır direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonu alanına girdi. Sürücüsü tarafından kontrol edilemeyen tır alanda bulunan park halinde bekleyen tankere ve duvarlara çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akaryakıt istasyonunda olası bir yangın ve patlama riskine karşı itfaiye ekipleri önlem aldı.

Kazada araç sürücüsü İlhan Ç. Hafif şekilde yaralandı.

Ferit Savaş - Necati İvgin

