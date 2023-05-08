Hatay'da kontrollü yıkımı film gibi izlediler

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, en büyük yıkımı Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde oluşturdu. Kent merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı ilçesinin köyleri de depremden etkilendi. İlçe merkezinde deprem sonrası yapılan kontrollerde yaklaşık 50 yaşındaki 7 katlı Huzur Apartmanı'nın yıkımına karar verildi. Atatürk Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkım için hazırlık yapıldı. İş makinesiyle kolonları kesilen apartmanın yukarıdan aşağıya doğru yıkımına başlandı. Reyhanlı'nın ağır hasar alan tek binasının yıkımını meraklı vatandaşlar da ilgiyle takip etti. Güvenlik şeridine rağmen vatandaşlar ellerinde cep telefonlarıyla yıkım anını görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Bir grup vatandaşın ise yıkımı kavşağa ve kaldırıma oturup film gibi izledikleri görüldü. Yıkım nedeniyle oluşan tozu baskılamak için Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri destek verdi. Vatandaşların yoğun toza maruz kalmamak için alandan uzaklaştıkları gözlemlendi.

Bina sakinlerinden Sedat Sakin, 7 katlı binada 24 ailenin yaşadığını ve birçok hatıraların, yaşanmışlıkların olduğunu dile getirdi. Deprem sonrası binanın hasar gördüğünü ve yetkililerin incelemesi sonrası ağır hasarlı olduğunu aktaran Sakin, “Yıkımına karar verildi. Önlemler alındı ve kontrollü yıkım başladı. Meraklı halkımız da ilgiyle izledi” dedi.

"Yıkımı izliyorlar"

Bina sakinlerinden Ökkeş Can, “25 dairede yaklaşık 100 kişi yaşıyordu. Depremde bina büyük hasar aldı. Görevliler önlem alıp yıkımına başladılar. Reyhanlı'da ilk kez bir bina yıkıldığı için insanların ilgisini çekiyor. Bayağı bir insan toplandı ev yıkımını izliyor” diye konuştu.

İsa Akar - Ahmet Arslan

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