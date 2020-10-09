Hatay'da korkutan orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Sarımazı İssume Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın 2 apartmana, 1 restorana ve 2 araca sıçradı. Yangını kontrol altına almak için Hatay Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri çalışma başlattı.

Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasıyla bazı evler tahliye edildi.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın evlere sıçradı. Bazı evler tahliye edilirken, 2 ev ve 3 otomobil yanarak zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor ancak rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyorlar.

Öte yandan, bölgede 50 arazöz, 20 su tankı, 2 uçak, 2 helikopter, 300 personel ve 3 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

Valilikten açıklama geldi!

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde çıkan yangın ile ilgili olarak Hatay Valiliği'nden yapılan açıklama da yangının trafo patlaması sonucu çıktığı ve risk altındaki yerleşim yerlerinin tahliye ettiği belirtildi.

Hatay'ın Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın ile ilgili Hatay Valiliği açıklama yaptı. Yangının trafo patlaması sonucu çıktığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada “9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun ve Belen İlçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına uçak, helikopter, arazöz ve dozerle birlikte müdahale ekipler tarafından yapılmakta olup, şiddetli rüzgârlarında etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır” denildi.

Ayrıca şiddetli rüzgârın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekildiği belirtilen yangını, en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam ettiği bildirildi.