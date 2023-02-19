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Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü

Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü
Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu. Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren o yol, havadan görüntülendi.

Hatay'da korkutucu görüntüler: 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem Hatay'da büyük yıkıcı etki oluşturmuştu. Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahallesi Liman Caddesi'nde bulunan ve Asi Nehri'nin denizle birleştiği noktaya giden yaklaşık 3 kilometrelik yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu. Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren o yol havadan görüntülendi. Mahalle sakinlerinden Habib Kaptan, "Annem 95 yaşında. Anneme sordum 'daha önce böyle bir deprem oldu mu' diye. 'Hayatta görmedim' dedi. Daha önceden depremler oldu ama böyle bir deprem olmamış. Yol nasıl yarılmış nasıl olmuş anlamadım. Çok korkutucu" dedi.

Ahmet Berke Erdal - Alican Gümüş

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