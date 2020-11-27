İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da korona vaka sayısı yükseldi, tedbir de denetim de arttı

Hatay'da korona vaka sayısı yükseldi, tedbir de denetim de arttı
Hatay'da korona vaka sayısı yükseldi, tedbir de denetim de arttı

Hatay'da artış gösteren korona virüs vakaları sonrası vatandaşta önlemini arttırdı, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. 'Mini İstiklal Caddesi' olarak adlandırılan ve kalabalıktan geçilmeyen Saray Caddesi ise neredeyse bomboş kaldı.

Hatay'da korona vaka sayısı yükseldi, tedbir de denetim de arttı - Tıkla İzle

Hatay genelinde yüzde 50'nin üzerinde artış gösteren korona virüs vakaları sonrası vatandaşlar tedbirlerini arttırdı. Merkezi alanlarda, AVM'lerde, çarşı ve pazarlarda kalabalık nüfusta azalma görülürken, polis ekipleri de işleri sıkı tuttu. Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda devriye atan ekipler, maske takmayanları ikaz etti, maskesini yanlış takanlara da maskenin doğru kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Yapılan denetimler kapsamında istisnalar dışında vatandaşların maske taktığı ve kurallara dikkat ettiği görüldü.

Diğer yandan, 'mini İstiklal Caddesi' olarak bilinen ve yaz-kış fark etmeksizin kalabalıktan geçilmeyen Saray Caddesi'nin boş olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Mehmet Bayrak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.