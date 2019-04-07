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Hatay'da nöbet tutan 1 asker şehit oldu

Hatay'da nöbet tutan 1 asker şehit oldu
Hatay'da nöbet tutan 1 asker şehit oldu

Hatay-Suriye sınırında nöbet bir asker, açılan ateş sonucu şehit düştü.

Olay, Yayladağı ilçesi Aşağıpulluyazı Hudut Karakolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sınır mevziinde nöbet tutan asker Mehmet Kaya (21), Suriye tarafından açılan ateş sonucu başından ve sağ omzundan vuruldu. Şehit düşen asker, Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ön otopsisi gerçekleşti.
Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şehit Mehmet Kaya'nın naaşı daha sonra ambulansla Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Kaya, yarın yapılacak olan askeri törenle memleketine gönderilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Hadiseyle ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı: ''Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'' ifadelerine yer verdi.  

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