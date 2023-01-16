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Hatay'da öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Hatay'da öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 6 yaralı
Hatay'da öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Hatay'da meşrubat yüklü tır ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı, 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Gülken Mahallesinde trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hatay'dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan meşrubat yüklü Can Yüksek yönetimindeki 31 SA 887 plakalı tır ile Muhammet Küçük idaresindeki 31 S 36 04 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve serviste bulunan 4 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırda bulunan meşrubatların yola dökülmesi sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Adem Karagöz - Yakup Söylemez

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