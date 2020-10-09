Hatay'da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sonrası bir çok mahalle boşaltılırken, jandarma ve polis ekipleri tehlike noktalarında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı yangınla ilgili konuşan bir çiftçi, hayvanlarını tahliye edemediklerini söyledi. Bir başka çiftçi ise kendisinin hayvanlarını kurtardığını diğer çiftçi arkadaşlarının da hayvanlarını ahırlarından çıkaramadıklarını belirtti.

Diğer yandan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, öğle saatlerinden itibaren alanda takip ve incelemesini sürdürüyor.

Adem Karagöz - Mehmet Bayrak - Ahmet Seher

Yangın havadan görüntülendi

Hatay'da sabah saatlerinde çıkan ve devam eden orman yangını havadan görüntülendi.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkiinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını sürüyor. Yangına gün içerisinde güçlükle de olsa havadan müdahale yapılırken, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi. Karadan müdahalenin devam ettiği yangında, dumanlar drone ile havadan görüntülendi. Öğle saatlerinde bir fabrikaya da sıçrayan yangında, fabrikadaki dumanlar da havadan görüntülendi.

Yangın çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adem Karagöz - Mehmet Bayrak